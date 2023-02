Angolana Fernanda Renée acaba de ser eleita Mensageira Mundial para as Zonas Húmidas pela ONU

A ambientalista angolana Fernanda Renée, com um papel relevante na defesa dos ecossistemas de mangais no País, acaba de ser eleita Embaixadora Mundial paras as Zonas Húmidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), apurou o Novo Jornal.