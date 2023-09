O incêndio que deflagrou na madrugada desta sexta-feira 01, no Hospital Geral dos Cajueiros, no município do Cazenga, em Luanda, destruiu a área de medicamentos daquela unidade hospitalar, sem causar vítimas humanas.

Apesar da destruição do depósito de medicamentos, o hospital continua a funcionar e os pacientes a serem atendidos, soube o Novo Jornal.

O incêndio ocorreu por volta das 04:30 desta sexta-feira, e até agora são ainda desconhecidas as causas. O fumo, a meio da manha, perto das 11:00, continuava a fazer-se sentir no local, embora o fogo estivesse já controlado pelo corpo do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

O fogo, alegadamente, consumiu todos os medicamentos que se encontravam naquele deposito e a infra-estrutura ficou totalmente destruída.

Além de medicamentos, houve perda de materiais gastáveis e outros meios hospitalares, soube o Novo Jornal junto dos bombeiros.

Domingos André, enfermeiro que testemunhou o incêndio na madrugada, contou que de repente ouviram gritos de socorro do pessoal de limpeza junto ao depósito dos materiais gastáveis e quando chegou o fogo enorme já consumia aquela área do hospital.

O Novo Jornal soube que o corpo de bombeiro levou mais de uma hora para extinguir o incêndio que criou pânico entre os pacientes e utentes nas primeiras horas desta sexta-feira.

Entretanto, Novo Jornal soube que neste momento o Hospital Geral dos Cajueiros está sem medicamentos por conta deste incêndio.

Daniel Lobe, o director-geral do hospital, disse à imprensa que são por enquanto desconhecidas as causas do incêndio e que ainda é prematuro fazer uma avaliação em termos de perdas.

Este responsável assegurou que estão em curso as investigações para se apurar as causas, pelas autoridades competentes.

Conforme este responsável, aguarda-se agora que se faça a reposição dos medicamentos para que não faltem aos pacientes.

Ao Novo Jornal, o director confirmou que apesar do incêndio, o hospital continua a funcionar e atender os pacientes.