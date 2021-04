ÓDIO - A comunicação tem muitas complexidades, paradoxos e interferências. Comunicamos para estabelecer relações com os outros, para passar uma mensagem e/ou transmitir uma ideia. Para além da comunicação convencional e com o advento das chamadas TIC"s, muita da nossa diária é feita no universo digital porque é prática, rápida e eficaz. Nas últimas semanas retirei-me de uns tantos grupos de WhatsApp por me ter confrontado com tanto discurso de ódio, intolerância e manipulação. Os grupos são criados com uma denominação, com regras previamente anunciadas, mas acabam sempre por ser dominados por discussões sobre a política nacional. Entre os defensores da governação e os críticos da Nação, começam acesas discussões que resvalam sempre para uma narrativa de intolerância, extremos e de ódio.