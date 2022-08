A Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) detiveram, no Cunene, município do Ombadja, um homem de 35 anos acusado de homicídio de uma cidadã nacional, com recurso a arma branca (catana).

O episódio decorreu quando o acusado, no meio de um conflito com a cidadã de nacionalidade angolana, no calor do momento, lhe desferiu um golpe com a catana na região do membro inferior esquerdo e a vítima ficou inconsciente de imediato.

A mulher foi socorrida para uma das unidades hospitalar da vizinha Namíbia, onde acabou por falecer.

No entanto, a detenção do indivíduo deu-se por intermédio de uma denúncia e por via de uma investigação feita pela PN e o SIC, que acabaram por conseguir capturá-lo.

O implicado já se encontra sob custódia do Ministério Público.