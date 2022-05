"A governação dos povos tem sempre presente a marca dos governantes, a personalidade e o programa presidencial de vossa excelência representam essa marca", disse o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quando recebia o seu homólogo angolano, João Lourenço, na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em finais de Novembro de 2018. Estava na sala e notei como João Lourenço acompanhava atentamente a "avaliação" do seu ainda curto período de governação por parte do Presidente Marcelo.