Uma mulher está a ser acusada de tentar matar a filha de 13 anos envenenando-a com produto para matar ratos alegadamente porque a criança a acusou de estar envolvida no furto de 30 quilogramas de milho numa moagem do bairro onde habita na cidade do Lubango, Huíla.

Tudo aconteceu no município do Lubango, quando a mulher instruiu a filha para roubar grandes quantidades de milho numa moagem da comunidade, aproveitando-se da ausência dos operativos de segurança no local, conta o Serviço de Investigação Criminal na Huíla.

A menor ouviu as orientações da mãe, foi até ao espaço e subtraiu de lá 30 quilos de milho e entregou à mãe. Horas depois, a responsável da moagem dirigiu-se até ao lugar, no momento em que fazia a contagem do produto no stock, e percebeu que estavam a faltar 30 quilos de milho.

Após contacto com alguns populares, descobriu que a menor era a responsável pelo desaparecimento dos cereais. Chamaram a menina para tirar satisfação e a adolescente confessou que " agiu sob orientação da sua mãe".

Quando a acusada se apercebeu que a filha contou toda verdade sobre o furto, comprou veneno de rato e colocou na refeição da menor, depois dela ter comido, foi alertada pelo irmão de seis anos de que a comida estava envenenada.

A menor teve um mal-estar e foi levada para o posto médico do bairro, no último fim-de-semana, onde está a ser assistida.

O SIC-Huíla deteve a mulher depois de uma participação e esta será encaminhada ao juiz de garantia para ser responsabilizada criminalmente.