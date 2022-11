Segundo uma nota da instituição, estão disponíveis 11 mil vagas para o ano académico 2022/2023.

Para graduação é exigida uma fotografia tipo passe, fotocópia do Bilhete de Identidade, certificado de habilitações literárias com notas discriminadas do 2º ciclo do ensino secundário, declaração de frequência numa instituição de ensino superior, declaração com notas discriminadas do primeiro ano para os candidatos que se encontram a frequentar o segundo ano.

Para pós-graduação, é necessário requerimento de solicitação de bolsa de estudo interna dirigida ao director geral do INAGBE, fotocópia do Bilhete de Identidade, documentos comprovativos de conclusão de licenciatura ou mestrado devidamente homologados pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento dos Estudos do Ensino Superior (INAAREES), e declaração de frequência numa Instituição de Ensino Superior.

Os docentes investigadores científicos angolanos do sistema de educação e ensino e no sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação devem apresentar, para além da restante documentação, a carta de autorização do gestor da instituição a que o candidato está vinculado, a declaração comprovando o regime de tempo integral e de exclusividade na Instituição a que está vinculado, a avaliação positiva de desempenho nos últimos tês anos e a aprovação da candidatura pelo órgão competente da Instituição a que está vinculado.