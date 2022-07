O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) anunciou esta terça-feira, 05, a morte de 11 pessoas durante as últimas 24horas. Entre as vítimas mortais estão dois "assaltantes perigosos" e uma mulher, de 34 anos, morta na paragem de táxi por disparo de uma kalashnikov.

Segundo a corporação, a mulher, de 34 anos, foi morta por um segurança de uma empresa privada no bairro da Camuxiba, município da Samba, na via pública, quando o homem ( já detido), na tentativa de dispersar as pessoas envolvidas numa confusão nas proximidades do seu local de trabalho, disparou várias vezes, atingindo mortalmente a vítima, que se encontrava na paragem de táxi.

De acordo com a PN, outro caso violento que se registou em Luanda envolveu quatro assaltantes perigosos, munidos de arma de guerra. Dois morreram no local, espancados pela população, e outros dois colocaram-se em fuga, durante uma tentativa falhada de roubo de 45 milhões de Kwanzas, no bairro Calemba-ll no sentido Luanda-Sul cemitério do Camama, adjacente ao viaduto.

Os assaltantes assassinados pela população, Agostinho Albino Ngala, de 29 anos, e Rolidio Huambo, 28, também conhecido por Sábalo, foram mortos quando tentavam assaltar uma viatura de transporte de valores.

No mesmo período, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional procedeu ainda à apreensão de sete armas de fogo e deteve 48 cidadãos presumíveis autores diversos crimes.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas quatro motorizadas e sancionados com multa 59 cidadãos condutores por diversas infracções.