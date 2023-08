O evento é uma promoção da Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida da CEAST.

O membro da comissão organizadora local, Joaquim Jungo, garantiu esta segunda-feira, 31 de Julho, que a missa de abertura acontece na quinta-feira, 3, na Sé Catedral da Arquidiocese de Malanje.

O tema "família, escola de amor, perdão e admiração" abre na sexta-feira, 4, os trabalhos da conferência com intervenções do arcebispo da Arquidiocese de Malanje, Dom Luzizila Kiala e do presidente da comissão episcopal, Dom Emílio Sumbelelo.

A agenda da jornada nacional reserva no I painel sobre a "Dimensão do amor e gestão familiar" a discussão do tema "A dimensão do amor e gestão familiar" por Dom Emílio Sumbelelo, agregado a reflexões em torno do "Perdão do parceiro infiel" e como "Enfrentar e sanar o fenómeno de feitiçaria na família".

Os delegados no II painel "Desafios de educação e protecção dos filhos" vão discutir temas como "Quando os filhos se drogam, qual é o papel dos pais?", "A educação da prole nos dias de hoje", por um representante do Ministério da Família e promoção da Mulher e "Como proceder com os filhos de hoje".

"A educação do valor da vida família" com o testemunho "Criança, afirmação da vida" são os assuntos reservados para o III painel sobre "Educação do valor da vida na família", igualmente na sexta-feira, 4, com seguimento no sábado, 5, para abordagens ligadas aos temas "Não matarás, aborto é pecado grave" e "O filho, dom de deus".

O encerramento da V Jornada Nacional das Famílias acontece no domingo, 6, com uma missa campal com a participação de famílias de Malanje que será presidida pelos bispos Emílio Sumbelelo e Luzizila Kiala.