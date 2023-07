Mais de 26 toneladas de blocos de granito, metade das quais à espera de ser exportadas de forma fraudulenta para a China, foram apreendidos no Porto do Namibe, pelo serviço de Investigação Criminal local (SIC).

A informação foi avançada pelo porta-voz do SIC-Namibe, José Lolina, que informou que "os proprietários da empresa que foram constituídos arguidos pela Procuradoria Geral da República (PGR) são todos cidadãos nacionais".

Os responsáveis da empresa angolana Rupsil e Filhos, Lda foram constituídos arguidos.

O SIC explica que a empresa, no momento do licenciamento da mercadoria, entregou uma factura na Administração Geral Tributária (AGT) de apenas 13.772 mil toneladas de blocos de granito, mas no dia da embarcação transporta num navio chinês o dobro da mercadoria registada pela AGT. Ou seja, 50% do produto não tinha licença.

José Lolina esclarece ainda que " só com este esquema a empresa defraudou em cerca de seis milhões de dólares norte-americanos o Estado angolano.

O caso foi encaminhado para a PGR no Namibe, onde os arguidos serão ouvidos, mas o SIC assegura que as investigações vão continuar para se aferir como os outros produtos desta empresa saem do País.