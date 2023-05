A Organização Mundial da Saúde declarou ao início da tarde desta sexta-feira o fim da expansão mundial do vírus da covid-19, três anos depois de os primeiros casos terem surgido, a 2 de Março de 2020, e mais de um ano depois de terem sido levantadas as restrições mais pesadas para a prevenção e controlo da doença.

Tedros Adhanom, director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou oficialmente, esta sexta-feira, o fim da pandemia da covid-19.

"É, com grande esperança que declaro o fim da covid-19 como uma emergência de saúde global. No último ano, o comité de emergência e a OMS têm estado a analisar dos dados com cuidado, considerando quando seria o tempo certo para baixar o nível de alarme. Ontem, o comité de emergência reuniu-se pela 15.ª vez e recomendou-me que declarasse o fim da emergência global. Eu aceitei esse conselho. No entanto, isto não significa que a covid-19 tenha deixado de ser uma ameaça para a saúde a nível global. Na semana passada, a covid-19 tirou uma vida a cada três minutos e estas são apenas as mortes de que temos conhecimento", afirmou.

"É tempo dos países fazerem a transição do modo de emergência", afirmou o director-geral da OMS, deixando, no entanto, vários avisos: "O que esta notícia significa é que é tempo dos países fazerem a transição do modo de emergência para começarem a gerir a covid-19 juntamente com outras doenças infecciosas"

"Sublinho que esta não foi uma decisão precipitada. Trata-se de uma decisão que foi considerada com cuidado durante algum tempo, planeada, e tomada com base numa análise atenta dos dados. Se for necessário, não hesitarei em convocar outro comité de emergência caso a covid-19 volte a colocar o nosso mundo em perigo", alertou.