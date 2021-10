SIC deteve homem que procurava sair com 3,8 kg de ouro do País

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, no aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, um passageiro de nacionalidade angolana com destino ao Dubai que procurava passar pela fronteira, ilegalmente, com 3,8 quilogramas de ouro escondido.