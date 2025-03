Esta quinta-feira, os Palancas Negras empataram a uma bola, frente à Líbia, em jogo a contar para a 5ª jornada do Grupo D de qualificação para o Campeonato do Mundo, em que o próximo adversário de Angola, Cabo Verde, é o líder com 12 pontos, seguido pela forte equipa dos Camarões, que soma nove.

Angola esteve a perder o jogo por 1 - 0, até ao minuto 93, tempo extra, quando fez a igualdade, por intermédio do capitão Fredy.

Entretanto, na próxima terça-feira, no 11 de Novembro, Angola está "proibida" de perder qualquer ponto se quiser continuar a sonhar ainda com a qualificação para o Mundial, porque para tal, terá de derrubar o líder do grupo, Cabo Verde, para somar 10 pontos e manter viva a esperança de qualificação.

Em caso de derrota, a selecção "irmã", de Cabo Verde, solidifica a liderança com 15 pontos e os Palancas Negras ficarão numa posição muito desconfortável e distante para o sonho do apuramento.

No 11 de Novembro, o treinador Pedro Gonçalves irá provavelmente poder contar com alguns dos jogadores-chave na selecção, que não defrontaram a Líbia, como Bastos Quissanga, Mabululu, a par de Show e Zito Luvumbo.

Na saída da 5º jornada do Grupo D, das eliminatórias africana para o Mundial-2026, Cabo Verde lidera com 12 pontos, seguido dos Camarões com 9, a Líbia é terceiro com 8, Angola é quarto com 7, Ilhas Maurícias ocupam a quinta posição com 4, e a selecção de Eswatini é o último colocado com 1 ponto.

Neste grupo, Camarões e Angola são as únicas selecções que já estiveram num Campeonato do Mundo, embora os Camarões sejam uma das selecções africanas com mais presença no Mundial.

Angola marcou presença uma única vez, em 2006, no Mundial da Alemanha.