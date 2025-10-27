Os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino" voltam esta segunda-feira, 27, ao Tribunal Supremo (TS), onde estão a ser julgados, para a conclusão da fase dos quesitos, que ficou pendente na semana passada, devido ao elevado número de questões formuladas pelo tribunal, que forçou o adiamento da data para a leitura do acórdão, soube o Novo Jornal.

A leitura do acórdão deste mediático julgamento estava inicialmente agendada para esta segunda-feira, mas devido à não conclusão da fase dos quesitos, na última sessão, o tribunal reagendou a sessão para hoje.

Os advogados de defesa vão hoje apresentar ao tribunal novas propostas de quesitos.

Quesitos são perguntas técnicas formuladas pelas partes envolvidas no processo em julgamento, para melhor esclarecimento.

A essas perguntas, o tribunal depois responde como provadas ou não provadas, em função da prova produzida em julgamento.

Para este julgamento, o tribunal formulou um total de 285 perguntas, e esta segunda-feira os advogados vão apresentar ou sugerir novas perguntas, o que elevará o número de quesitos para mais de 300.

O Novo Jornal soube que os advogados de defesa dos arguidos Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, tiveram acesso aos 285 quesitos formulados pelo tribunal na quinta-feira.

Entretanto, no fim desta fase, que se prevê que seja ainda esta segunda-feira, o tribunal irá reagendar uma nova data para a leitura do acórdão que pode condenar ou absolver os dois antigos homens de confiança de José Eduardo dos Santos, ex-Presidente da República, que faleceu em 2022.

Os arguidos estão acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência.