O Tribunal Supremo (TS) absolveu esta segunda-feira,17, o general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" de todos os crimes de que estava acusado pelo Ministério Público (MP) enquanto general Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", foi condenado a 5 anos e seis meses de prisão.

De acordo com o acórdão, o general Leopoldino Fragoso do Nascimento viu perdidos todos os bens apreendidos no processo a favor do Estado.

O arguido Fernando Gomes dos Santos, recebeu uma apena de prisão de três anos e seis meses.

Yiu Haiming, antigo responsável da CIF-Angola, foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão.

Já as empresas chinesas Plansmart International Limited e Utter Right International Limited foram condenadas a 1.000 dias de multa e no pagamento de cinco mil dólares norte-americanos.

Todos os condenados vão pagar uma taxa de justiça no valor de 250 mil kz.

Os condenados foram ainda obrigados ao pagamento de uma indemnização de três milhões de dólares ao Estado angolano.

Agora, livre da justiça, o tribunal vai notificar o Serviço de Migração Estrangeiros para levantar as restrições e a devolução do passaporte ao general Kopelipa.