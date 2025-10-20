A leitura do acórdão do mediático julgamento do "caso Kopelipa" já não será proferida na próxima semana, dia 27, porque os advogados de defesa vão, nesta data, apresentar ao tribunal novas propostas de quesitos, apurou o Novo Jornal.

Da parte do tribunal foram produzidos, dada a complexidade do processo, 285 quesitos para serem respondidos no dia do acórdão.

Como os advogados de defesa dos arguidos Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, ainda não tiveram materialmente acesso às questões, para subscreverem, e, se possível, apresentarem novas, o tribunal agendou para dia 27 esse momento.

Assim sendo, já não será lido, no dia 27 de Outubro, o acórdão deste julgamento que decorre no Tribunal Supremo há sete meses.

Segundo o tribunal, no dia 27 será apresentado aos arguidos e aos seus advogados uma nova data para a leitura do acórdão, que tudo indica que deverá ser no mês de Novembro.

O tribunal tinha agendado a próxima segunda-feira, 27, como data a para a leitura do acórdão deste julgamento, em que são arguidos os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", assim Fernando Gomes dos Santos, Yiu Haiming e as empresas China International Fund (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited.

Na semana passada, o MP deixou cair a maior parte das acusações contra o general "Kopelipa", mas pediu a sua condenação por tráfico de influência.

Quanto ao general "Dino", assim como as empresas China International Fund (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited e os arguidos Fernando Gomes dos Santos e Yiu Haiming, o MP pede que sejam condenados por falsificação de documentos, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

Os arguidos respondem, perante o tribunal, pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência.