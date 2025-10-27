A leitura do acórdão do mediático julgamento do "caso Kopelipa" está reagendada para o próximo dia 6 de Novembro na câmara criminal do Tribunal Supremo (TS), anunciou esta segunda-feira, 27, a juíza Ana Bela Valente.

Os quesitos continuam a ser preparados pelo tribunal, que os apresentará como provados ou não provados no dia da leitura do acórdão.

Os arguidos estão acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência.

Este julgamento decorre há sete meses no Tribunal Supremo e são arguidos Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa", Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund (CIF), Plansmart International Limited e Utter Right International Limited.