O antigo presidente do conselho de administração da Sonangol e coordenador das relações de cooperação Angola-China entre 2004 E 2008, Manuel Vicente, confirmou ao tribunal que a Sonangol comprou 22 edifícios na urbanização Vida Pacífica, no Zango 0, agora província Icolo e Bengo, à empresa China International Fund (CIF), para acomodar os seus funcionários, mas diz desconhecer qualquer envolvimento no negócio dos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", apurou o Novo Jornal.

Manuel Vicente diz que nunca teve conhecimento que os edifícios vendidos na Vida Pacifica à Sonangol são os mesmos que a petrolífera estatal terá financiado para a construção do Zango 0, tal como refere o Ministério Público (MP).

As declarações Manuel Vicente foram feitas à Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), órgão da Procuradoria-Geral da República, em Agosto e Novembro de 2020, mas lidas em sede de audiência de julgamento esta terça-feira, pelo facto de o ex-vice-Presidente estar ausente do País.

Manuel Vicente afirmou que os generais "Kopelipa" e "Dino" não são sócios do CIF-Angola, empresa apontada pela acusação como a responsável pela venda dos edifícios à Sonangol, que os terá financiado.

Conforme Manuel Vicente, foi ele, enquanto PCA da Sonangol, quem autorizou a SONIP, empresa pertencente à petrolífera nacional, a adquirir, por compra, à CIF, 24 edifícios para alojar os seus funcionários.

Nas suas declarações, Manuel Vicente diz desconhecer que o Gabinete de Reconstrução Nacional (GNR) terá celebrado contrato com os chineses para a construção destes 22 edifícios, cujos pagamentos foram todos feitos pela Sonangol, que mais tarde comprou os mesmos prédios, como refere a acusação do MP.

Conforme o antigo vice-Presidente da República, o arguido Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino" foi apenas chamado para ajudar na reestruturação da empresa CIF, em Angola, sob orientação do então Presidente José Eduardo dos Santos.

A par de Kopelipa e Dino, dois ex-homens de confiança de Presidente José Eduardo dos Santos, estão também em julgamento os empresários Yiu Haiming, Fernando Gomes e as empresas Plansmart International Limited, Utter Right International Limited e China International Fund (CIF).

O Novo Jornal apurou que esta quarta-feira, 9, no âmbito do julgamento deste mediático processo, os juízes deslocaram-se à Vida Pacifica para uma visita aos edifícios, que segundo fontes do Novo Jornal, muitos já estão habitados e vendidos.

O julgamento dos generais "Kopelipa" e "Dino", acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa e abuso de poder, prossegue na próxima semana com as audições de cinco declarantes arrolados no processo.