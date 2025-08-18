O Tribunal Supremo (TS) retoma esta segunda-feira,18, uma das últimas sessões finais da fase da produção de prova do mediático julgamento dos generais, Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", e pretende ouvir o então director geral Delta Imobiliária, empresa apontada pela acusação de participação de um esquema "de contrato de reembolso" que terá possibilitado um desfalque de vários milhões de dólares ao Estado, por via da Sonangol Imobiliária, subsidiária da Sonangol, soube o Novo Jornal.

O ex-director da Delta Imobiliária já tinha sido ouvido em Portugal no âmbito deste processo-crime pela Polícia Judiciária Portuguesa (PJP), e o tribunal solicitou às autoridades portuguesa as suas declarações, que juntou aos autos, mas quer ainda assim interrogá-lo por videoconferência, para a descoberta da verdade material.

Paulo Cascão tornou-se uma peça fundamental deste processo, que tem como principais arguidos os generais "Kopelipa" e "Dino", pelo facto de o Ministério Público (MP) ter apontado que a empresa que dirigia participou num esquema "de contrato de reembolso" que terá possibilitado um desfalque de vários milhões de dólares ao Estado.

O Novo Jornal soube que as declarações de Paulo Cascão foram feitas depois de a PGR ter remetido o processo para julgamento.

Segundo a acusação, a empresa Delta Imobiliária é propriedade do engenheiro Manuel Vicente e dos generais "Kopelipa" e "Dino", através do grupo A4, e tinha como administrador único Paulo Cascão.

A acusação diz ainda que o esquema começou com a passagem da titularidade dos imóveis, alegadamente construídos com fundos públicos, para a empresa Chi na Internacional Fund. (CIF) Hong Kong, representada, à data dos factos, pela empresa Delta Imobiliária, por orientação de Manuel Vicente.

Entretanto, para a descoberta da verdade, o tribunal decidiu interrogar por videoconferência Paulo Cascão, que se encontra a residir em Lisboa, Portugal.

Depois, o julgamento entra para a fase final com as partes, isto é, o Ministério Público e os advogados de defesa dos arguidos "vão travar a última batalha" que antecede a posição do tribunal através do acórdão.

São arguidos no processo os generais "Kopelipa", e "Dino", Fernando Gomes dos Santos, Yiu Haiming, e as empresas Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, acusados da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder.