O encontro iniciou com uma selecção nórdica intrépida, aventurando-se no terreno britânico tal como outrora os "Vikings" fizeram. Essa ousadia foi traduzida no golo inaugural de Andreas Schjelderup, aos 36 minutos. O jogador que alinha no Sport Lisboa e Benfica recebeu um passe de Martin Ødegaard, fintou o marcador directo e cravou uma lança na baliza inglesa.
Tal como em Stamford Bridge, quando as forças de Haroldo Godwinson travaram o avanço de Haroldo Hardrada, rei da Noruega, a resposta anglo-saxónica surgiu no momento certo. Jude Bellingham descobriu uma brecha na fortaleza escandinava aos 45+2 e desferiu o golpe que restabeleceu o equilíbrio.
Na jogada seguinte, o matador Harry Kane tentou aproveitar a desorganização nas linhas escandinavas e consumar a reviravolta, mas o assistente levantou a bandeira e anulou o lance.
No reatamento do encontro, aos 57 minutos, os noruegueses pensaram ter furado novamente a resistência britânica por intermédio de Torbjørn Heggem. Contudo, o VAR concluiu que o lance era inválido por falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson.
Aos 76 minutos, o 2-1 ficou muito perto de acontecer, mas a trave salvou os "Três Leões": o cabeceamento de Kristoffer Ajer não encontrou o caminho da baliza.
O duelo arrastou-se para o prolongamento. Já com Morgan Rogers em campo, o futebolista do Aston Villa disparou de fora da área e, após uma defesa incompleta de Ørjan Nyland, Jude Bellingham surgiu de rompante para ferir de morte os "Leões".
A travessia "Viking" encontrou o seu fim em Miami, enquanto os "Três Leões" seguem para as meias-finais, onde terão pela frente a Argentina, que afastou a Suíça por 3-1.