Após atravessar simbolicamente o Danúbio em Dallas, a Argentina já avista os dezasseis-avos-de-final. Lionel Messi falhou um penálti aos oito minutos, mas respondeu com um bis que garantiu a vitória por 2-0 sobre a Áustria e o apuramento da campeã mundial.

Só os três pontos interessavam à "Scaloneta", que entrou em ritmo de cruzeiro desde o apito inicial.

Na primeira parte, os argentinos impuseram a tónica do jogo.

A Áustria limitou-se a defender e não conseguiu qualquer remate enquadrado à baliza de Emiliano Martínez.

Aos 38 minutos, pela esquerda, Facundo Medina centrou rasteiro e Thiago Almada, num gesto quase automático, deixou a bola passar entre as pernas, no momento exacto em que Messi irrompe pela área e finaliza de pé esquerdo para o 1-0.

Não foi um momento qualquer. Foi o pontapé que levou o astro da "Albiceleste" até ao cume dos Andes da história do Campeonato do Mundo. Messi ultrapassou Miroslav Klose e atingiu os 17 golos.

As equipas foram para o descanso com 1-0.

No reatamento, a Argentina abrandou e concedeu mais espaço à Áustria, que passou a ocupar zonas mais adiantadas no terreno.

Foi um risco calculado de Lionel Scaloni, que adoptou uma estratégia de gestão do relógio e da posse de bola, traduzida em 54% de posse contra 46% do adversário.

O lance de maior frisson da Áustria surgiu num livre de Marcel Sabitzer, defendido por Emiliano Martínez.

Já nos descontos, aos 90+5, Lionel Messi apareceu solto e, num remate rasteiro em insistência, empurrou a bola para o fundo da baliza de Alexander Schlager, fechando o resultado em 2-0.

Na lista da artilharia, o camisola 10 aumentou a vantagem para Klose com dois tentos e confirmou 18 golos em 28 presenças em Mundiais.

Quanto aos comandados de Ralf Rangnick ficam à espera do desfecho de Jordânia e Argélia mais logo.