GRUPO I
Aos 43 minutos, um corte displicente de Kalidou Koulibaly abriu espaço para Marcus Holmgren Pedersen recuperar a bola. A recepção orientada colocou-a no ponto ideal e um ligeiro toque de pé esquerdo deixou o caminho aberto para o remate de direita que inaugurou o marcador.
Aos 45+3, o terceiro quase aconteceu, numa perda de bola do guarda-redes Édouard Mendy capaz de deixar qualquer um de cabelos em pé, mas Haaland enviou a bola ao poste.
Aos 47 minutos, num contra-ataque rápido, quatro vikings de negro para dois leões senegaleses de branco, Martin Ødegaard isolou Erling Haaland que, de pé esquerdo, superou Mendy para o 2-0.
Num lance que saiu dos pés de Sadio Mané para Pape Gueye, de Pape Gueye para Idrissa Gana Gueye e de Idrissa Gana Gueye de novo para Pape Gueye, o amortecimento do médio encontrou a entrada perfeita de Ismaïla Sarr, que, já em queda, reduziu de pé esquerdo para o 2-1.
Aos 57 minutos, em dia não, Kalidou Koulibaly voltou a deixar a bola à mercê de Patrick Berg, que encontrou em Erling Haaland a lâmina mais afiada da noite num remate que ainda bateu na barra antes de entrar para o 3-1.
Aos 88 minutos, Pathé Ciss salvou de cabeça em cima da linha um remate de Oscar Bobb que valeria o 4-1. Os senegaleses não desistiram e, já nos descontos, Moussa Niakhaté centrou para Nicolas Jackson, que, num gesto rápido e pleno de técnica, assistiu Ismaïla Sarr para fechar as contas da batalha em 3-2.
Duas balas de Mbappé abatem Iraque rumo à próxima fase
No outro jogo, a França venceu o Iraque por 3-0, com golos apontados por Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
Os tentos do jogador do Real Madrid levaram-no a alcançar Miroslav Klose no topo da artilharia, com 16 golos, estando a dois de Lionel Messi, que subiu a contagem para 18 frente à Áustria.
GRUPO J
Jordânia junta-se ao lote de eliminadas
A Jordânia tornou-se a mais recente selecção a despedir-se do Mundial, depois da derrota por 1-2 diante da Argélia. Nadhir Benbouali (69") e Amine Gouri (82") deram a volta ao marcador após o golo inicial de Nizar Al-Rashdan (36").
Com o resultado, a equipa asiática junta-se à Tunísia, ao Haiti e à Turquia entre os conjuntos já afastados da competição.