Serviço Nacional da Contratação Pública recorre a motivos de financiamento externo para justificar prevalência de uma fórmula (ajuste directo ou contratação simplificada) associada à corrupção e afronta à concorrência. Do império de Silvestre Tulumba Kaposse à posição da Omatapalo, passando pela Gemcorp de Arsénio Emanuel Moma Chicolomuenho, Benguela emite exemplos de incongruências nos contratos aprovados pelo Presidente João Lourenço.

Chegou à província de Benguela em 2024, quando o aperto financeiro baixava o ritmo das empreitadas, com o mais alto contrato por ajuste directo, relativo à circular rodoviária que deverá ligar os municípios do litoral, avaliada em 517 milhões de dólares norte-americanos.

À Mercons, empresa do Grupo Silvestre Tulumba, detida em 80 por cento pelo irmão Félix Ramalhete Tuihongo Kaposse, caberá executar uma obra inicialmente entregue ao consórcio do Programa Integrado de Infra-Estruturas, formado pela Omatapalo e pela ASGC.

O despacho presidencial esclarecia que o consórcio do Programa Integrado, no terreno há quatro anos, tem o domínio da realidade, mas a verdade, como avançou o NJ em primeira-mão, é que o cenário mudou.

