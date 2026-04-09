O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda-Norte deteve o cabecilha de uma associação criminosa que assassinava moto-taxistas, na via pública, para lhes roubar as motorizadas que depois eram vendidas.

A detenção do homem "altamente perigoso", de 25 anos, ocorreu esta semana, no município do Mussungue, depois de inúmeras denúncias que as autoridades policiais naquela circunscrição receberam.

A quadrilha é constituída por quatro membros, e, apesar de o líder ter sido detido, os outros três elementos ainda se encontram em parte incerta, porém o SIC garante que diligências já prosseguem para os localizar.

Os indivíduos aterrorizavam os moto-taxistas dos municípios do Dundo, Chitato e Mussungue, sobretudo no período da noite, quando se deslocavam para os pontos de táxis, interpelavam os "motoqueiros", e depois espancavam-nos até à morte.

A acção mais recente do grupo ocorreu no bairro Samacaca, município do Mussungue, quando surpreenderam um homem de 35 anos na via pública, espancaram-no mortalmente, depois roubaram-lhe a motorizada e fugiram.

Esta semana, o cabecilha tentou roubar mais uma motorizada, mas foi apanhado em flagrante delito, durante uma operação realizada pelos agentes em que foram recuperados os últimos meios de transporte roubados.