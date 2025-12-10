O Banco Nacional de Angola (BNA), que definiu a obrigatoriedade de cumprimento de reserva de capital adicional para bancos de importância sistémica doméstica, identificou seis instituições que terão de aumentar as suas reservas obrigatórias em Janeiro.

Segundo o BNA, essas instituições são o Banco de Fomento Angola (BFA), o Banco Angolano de Investimentos (BAI), o Banco Millennium Atlântico (BMA), o Banco BIC, o Standard Bank Angola (SBA) e o Banco de Poupança e Crédito.

Estes bancos devem, segundo o BNA, estabelecer, a partir de Janeiro 2026, reservas obrigatórias de 2% os dois primeiros e de 1,5% os restantes, constituídas por fundos próprios.

Esta reserva visa capitalizar os bancos com importância sistémica, tendo em conta a sua dimensão, exposição ao consumidor, importância para a economia angolana, complexidade e o grau de interligação com outras instituições do sector financeiro nacional e, no caso de insolvência, o potencial contágio destas instituições ao restante sistema financeiro e ao não financeiro, diz o banco central.

A reserva dos bancos de importância sistemática "deve ser constituída por fundos próprios principais e ser aplicável, em base individual, subconsolidada ou consolidada".

O regulador refere ainda que as instituições financeiras bancárias de importância sistémica doméstica, designadas em Novembro de 2024, mas que não constam da desta lista, "devem manter o cumprimento da respectiva reserva de capital apenas até 31 de Dezembro de 2025".