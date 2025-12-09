O Presidente da República aprovou, por ajuste directo, uma despesa de 32 milhões de dólares para a electrificação da futura Centralidade de Sassalemba, na província do Bengo, em que está incluída a fiscalização da obra. A gestão e a coordenação financeira da empreitada fica a cargo da GEMCORP, por 4,3 milhões USD.

No documento consultado pelo Novo Jornal é defendido que a região do Dande, na província do Bengo, tem registado uma forte expansão urbanística e industrial, impulsionada por projectos de desenvolvimento estratégico, entre os quais se destaca a criação da futura Centralidade de Sassalemba, um empreendimento urbano estruturante concebido para acolher dezenas de milhares de habitantes e dinamizar a economia regional;

O empreendimento de ocupação mista de Sassalemba é, segundo o despacho assinado pelo Chefe de Estado, uma iniciativa de desenvolvimento urbano, situada a Norte de Luanda, nas imediações da Barra do Dande, na província do Bengo, com uma área total de 2.000 hectares, que "constitui uma aposta estratégica para impulsionar o crescimento económico, a diversificação produtiva e o bem-estar social em Angola".

No documento, o Presidente dá aval ao contrato para o fornecimento, instalação, ensaio e comissionamento de duas subestações, bem como todos os sistemas associados de protecção, controlo, SCADA e comunicação, no valor de 31 milhões de dólares, a ser celebrado com o consórcio Sinohydro Construction Angola e Bantos Empreendimentos, a que acresce 1 milhão USD para o contrato de fiscalização da empreitada, adjudicado à Dar Al - Handasah Consultants (Shair & Partners) B.S.C. Closed.

O Chefe de Estado dá igualmente aprovação ao contrato de prestação de serviços especializados em gestão e coordenação financeira da execução do projecto de electrificação da futura Centralidade de Sassalemba, que contempla a coordenação geral, gestão financeira e técnica do projecto, controlo de conformidade contratual e de execução, gestão de riscos, auditoria financeira e técnica, ESG e HSQ, procurement e supply chain, bem como a capacitação das equipas de operação e manutenção, a ser celebrado com a empresa Gemcorp, por 4,3 milhões de dólares.

Ao Ministro da Energia e Águas é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, a verificação da validade e legalidade dos actos praticados, e a celebração e assinatura dos contratos.