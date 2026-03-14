Regresso da Sociedade Angolana de Serviços Marítimos a uma grande empresa do Corredor do Lobito, para mais de uma década, consumado sem informação sobre a variável financeira. Na primeira passagem, quando recebeu trabalhadores forçados a abandonar o Porto-senhorio, foi associada a um "roubo ao Estado". Administração da Empresa Portuária deixou NJ sem resposta no caso das finanças, mas destacou o compromisso com a modernização.

Em menos de uma semana, o Porto do Lobito selou a renovação de dois contratos para concessões, num dos casos, relativo ao serviço público de atracagem e desatracagem de navios, com a empresa que gerou controvérsia quando o Conselho de Administração abriu o ciclo de transferências de funcionários para os concessionários.

A partir de 17 de Maio deste ano, o reboque, serviço vital para uma movimentação segura de navios, volta às mãos da operadora Timoneiro - Sociedade Angolana de Serviços Marítimos, cujos sócios foram apresentados por sindicalistas como figuras próximas ao ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás.

Nunca submetida a concurso público, a Timoneiro, conforme levantamentos feitos pelo Novo Jornal, foi criada em 2014, integrando a Repartição Fiscal do Lobito, e conta com capital social de 150 mil Kwanzas.

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