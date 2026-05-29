Na província do Uíge, um grupo de marginais sequestrou, esta semana, a família de um agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que manteve refém durante dias como forma de retalhação por o efectivo ter participado na captura do líder do gangue de que fazem parte, apurou o Novo Jornal.

O grupo de marginais achou por bem sequestrar a família do efectivo do SIC, no bairro Mbemba-Ngango, para exigir a libertação do seu líder, que tinha sido detido uns dias antes pelo crime de roubo qualificado.

Segundo o SIC-Uíge, o incidente ocorreu depois de os acusados, integrantes de uma associação criminosa denominada "DPP", tomarem conhecimento da detenção do seu líder, em prisão preventiva no Estabelecimento Penitenciário do Kongo depois de ter sido detido em cumprimento de um mandado da PGR.

Conta o SIC que os elementos do grupo, ao saberem que o efectivo do SIC estava de serviço, dirigiram-se à residência do polícia munidos de armas brancas, e mantiveram como reféns a esposa e os três filhos para exigirem a libertação do líder da associação criminosa.

O Novo Jornal soube que o SIC entrou em acção e deteve quatro elementos por factos que configuram no crime de sequestro.