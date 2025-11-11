A TAAG Linhas Aéreas de Angola recebeu esta terça-feira a sua terceira aeronave Boeing 787 "Dreamliner".

A nova aeronave foi recebida no Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, diz a TAAG em comunicado de imprensa em que destaca que a aeronave, com capacidade para 367 passageiros, dos quais 24 em classe executiva e 343 em classe económica, se junta aos dois equipamentos, modelo Boeing 787-9, incorporados, este ano, pela companhia.

De acordo com a nota, "o Boeing 787-10 representa uma versão mais moderna e avançada da família "Dreamliner", e além da maior capacidade de transporte de passageiros e carga, garante também níveis optimizados de eficiência de combustível.

No comunicado, a TAAG refere o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, "através de uma significativa redução nas emissões de gases nocivos para a atmosfera".

Com a inclusão de mais esta aeronave, a TAAG perspectiva não só o reforço da conectividade para os destinos de longo curso, bem como garantir suporte à prospecção de novas rotas, conforme previsto no Plano Estratégico 2024-2029 da companhia.