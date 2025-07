"Claramente, para alguns o genocídio é lucrativo", declarou a relatora numa conferência de imprensa na sede europeia da ONU em Genebra (Suíça), imediatamente após ter apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos um relatório a expor "as forças empresariais por detrás da destruição da Palestina".

"Nos últimos 21 meses, enquanto o genocídio de Israel devastou vidas e paisagens palestinianas, a bolsa de valores de Telavive disparou 213%, acumulando 225,7 mil milhões de dólares em ganhos de mercado - incluindo 67,8 mil milhões de dólares só no mês passado", apontou.

Expondo "a infraestrutura empresarial que lucra com a economia de ocupação de Israel e a sua transformação mortal numa economia de genocídio", o relatório elaborado por Albanese identifica 48 agentes empresariais distintos, juntamente com as suas empresas-mãe, subsidiárias, franchisados, licenciados e parceiros de consórcio em vários sectores, incluindo fabricantes de armas, empresas tecnológicas, instituições financeiras e empresas de construção e energia.

O relatório nomeia as empresas que "fornecem caças F-35, drones e tecnologia de mira que permitiram que 85.000 toneladas de bombas - seis vezes a quantidade de Hiroshima - fossem lançadas em Gaza" e destaca "os gigantes da tecnologia que criaram centros de I&D [Investigação e Desenvolvimento] e centros de dados em Israel, utilizando dados palestinianos para a guerra de Inteligência Artificial", alimentando aquilo que Francesca Albanese classifica como um "genocídio transmitido em directo".

Ao mesmo tempo que denuncia "o fracasso das empresas internacionais e dos sistemas jurídicos em defender até mesmo os direitos mais básicos de um dos povos mais despossuídos do mundo", a relatora especial acusa mesmo "os actores empresariais" de estarem "profundamente ligados ao sistema de ocupação, "apartheid" e genocídio nos territórios palestinianos ocupados".

"Durante décadas, a repressão do povo palestiniano por parte de Israel tem sido apoiada por empresas, plenamente conscientes e, no entanto, indiferentes a décadas de violações dos direitos humanos e de crimes internacionais", disse, observando que o relatório apresentado já poderia ter sido redigido "há dois anos", ainda antes da grande ofensiva lançada por Israel na sequência dos ataques terroristas do Hamas em Outubro de 2023.

"Esses actores entrincheiraram e expandiram a lógica colonial de colonos de Israel de deslocamento e substituição, e isso não é acidental - é a função de uma economia construída para dominar, desapropriar e apagar os palestinianos das suas terras", acusou.

Sublinhando que "até mesmo actores aparentemente neutros, como locais de turismo, supermercados e universidades, estão a normalizar o "apartheid" e o apagamento sistemático da vida palestiniana", a relatora especial concluiu afirmando que este relatório "mostra por que razão o genocídio de Israel continua: porque é lucrativo para muitos".

Exortando os Estados-membros da ONU a imporem um embargo total às armas a Israel, a suspenderem os acordos comerciais e de investimento e a responsabilizarem as empresas pelas violações do direito internacional, Francesca Albanese defendeu que "as empresas não podem alegar neutralidade", pois "ou fazem parte da maquinaria da deslocação, ou fazem parte do seu desmantelamento".

Confrontada durante a conferência de imprensa em Genebra com o pedido formulado esta semana pelos Estados Unidos ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para que a expulse do cargo de relatora especial para a situação dos direitos humanos na Palestina, alegando "má conduta" da diplomata italiana, precisamente com base no relatório apresentado, Albanese preferiu focar-se no apoio inédito que disse ter assistido durante a 59ª sessão do Conselho de Direitos Humanos ao seu trabalho.

"Eu cumpro com muita dor e sacrifício este mandato a pedido do Conselho de Direitos Humanos. Nunca tinha visto tanto apoio a um mandato como vi hoje naquela sala do Conselho [de Direitos Humanos]. Por isso, sim, aceito que haja alguns pontos de vista divergentes e podemos viver com o facto de concordarmos em desacordar. Mas devo ser respeitada enquanto relatora especial e se algum Estado-membro tem problemas pode falar com os seus colegas no Conselho de Direitos Humanos", disse.

O número de palestinianos mortos em Gaza ultrapassou os 57.000, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave palestiniano, tutelado pelo Hamas, cujos dados são considerados como fiáveis pela ONU. A guerra desencadeou uma grave crise humanitária, deixando centenas de milhares de palestinianos com fome.

Este conflito começou em 07 de Outubro de 2023, quando militantes liderados pelo grupo islamita Hamas atacaram o sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns.