O Presidente da República exonerou esta terça-feira Rui Teles Carreira do cargo de secretário de Estado para os sectores da Aviação Civil, marítimo e Portuário, nomeando, para o lugar, Adilson Gabriel Alves Catala.

Adilson Catala era presidente do conselho de administração da Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande. Foi também director de operações do Banco de Negócios Internacional, subdirector dos departamentos de gestão de reservas, operações bancárias e controlo cambial e consultor do gabinete do Governador do Banco Nacional de Angola.

Num outro diploma, o Chefe de Estado nomeou Rosa Maria Martins da Cruz e Silva para o cargo de comissária geral de Angola na Expo Yokohama, que se realiza no Japão em 2027.