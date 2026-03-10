Foram detidos, na província do Namibe, os membros de um grupo organizado que furtava centralinas de viaturas nas centralidades 5 de Abril e Praia Amélia e depois comercializava nos mercados informais.

Estas "placas" eram vendidas em vários locais por preços que variavam entre os 300 mil kwanzas e os 450 mil kwanzas.

A quadrilha agora desmembrada era composta por quatro elementos, com idades entre os 29 e os 47 anos, explica o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Namibe, José Lolina, acrescentando que o líder de 31 anos, tinha a "responsabilidade de descodificar as placas electrónicas".

A detenção dos homens aconteceu de forma parcial, sendo que três foram detidos no bairro 5 de Abril, cidade de Moçâmedes, e o líder do gangue foi capturado no município do Lubango, na província da Huíla.

Estes vão ser encaminhados para o juiz de garantias, por furto qualificado.

Os indivíduos tinham como preferência placas de viaturas das marcas Hyundai, (modelos Accent, Elantra e Grand e i10), Suzuki (modelos Expresso, Celerio), bem como Toyota modelo Hilux.

Durante a operação realizada pelos agentes do SIC-Namibe, foram apreendidas em posse dos assaltantes 45 placas electrónicas de diversas marcas, concluiu José Lolina.