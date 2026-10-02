A Junta Militar da Guiné-Bissau, que depôs Umaro Sissoco Embaló do poder após um golpe de Estado em Novembro de 2025, declarou não estarem reunidas as condições de segurança para o seu retorno ao país, dias após o ex-Presidente manifestar a intenção de se candidatar às eleições de 06 Dezembro próximo.

Segundo a imprensa local, a junta insiste que "não se dão as condições de segurança necessárias para garantir o retorno ao território nacional do antigo Presidente da República Umaro Sissoco Embaló", afirmando que esta decisão se deve à necessidade de assegurar a "estabilidade" e a "tranquilidade social".

Reforça igualmente que se mantêm "as restrições às manifestações públicas", advertindo que qualquer "acto de desobediência" vai ser respondido pelas autoridades guineenses.

As eleições presidenciais em Bissau estão agendadas para Dezembro , conforme reportado pelo Novo Jornal, que tem estado a acompanhar a par e passo os desenvolvimentos.

Além de Umaro Sissoco Embaló , o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira , que se encontra em Portugal para tratamento médico, também manifestou o desejo de concorrer ao pleito