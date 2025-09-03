A iniciativa de enviar uma força de paz das Nações Unidas é da Colômbia e visa criar condições no terreno para travar o massacre diário de palestinianos na Faixa de Gaza, território que está desde Outubro de 2023 sob um gigantesco ataque israelita que já fez mais de 65 mil mortos entre civis, na maioria mulheres e crianças.

Esta iniciativa colombiana foi anunciada pelo seu Presidente, Gustavo Petro, e já está prometida para o dia em que este país sul-americano entra para o Conselho de Segurança da ONU, como membro não-permanente, sendo que a ideia é que se trate de uma força armada.

A Colômbia entra no Conselho de Segurança em Janeiro do próximo ano e Gustavo Petro prometeu esta semana que não vai perder tempo e avançar de imediato com a proposta para procurar travar a mortandade naquele território sob ocupação israelita desde 08 de Outubro de 2023, logo após o assalto do Hamas ao sul de Israel que fez pelo menos mil mortos.

Esta "força armada de paz" para a Palestina, como a descreveu Petro, terá uma composição polarizada e deverá ter um mandato específico para travar o genocídio em Gaza, como é considerada a acção militar israelita por muitos países e pelas instâncias internacionais de Justiça (ver links em baixo).

A iniciativa foi anunciado num discurso transmitido na rádio e na televisão, no qual o Chefe de Estado colombiano explicou que o seu país deve fazer parte desta força, onde especificou que a proposta vai também ser apresentada na Assembleia-Geral da ONU porque "qualquer ideia de paz os Estados Unidos bloqueiam" no Conselho de Segurança

Face a essa realidade, resta que a Assembleia Geral das Nações Unidas "vote por maioria a constituição de uma força armada de paz para entrar na Palestina, na qual a Colômbia deve participar".

A Lusa recorda que a Colômbia foi eleita em junho pela Assembleia Geral da ONU para representar a América Latina e as Caraíbas num lugar rotativo no Conselho de Segurança, para um mandato de dois anos, com início a 01 de janeiro de 2026.

Para Petro, o estabelecimento de uma "força armada de manutenção da paz" é uma forma de "fazer respeitar o direito da humanidade de exigir o fim do genocídio em Israel".

A Colômbia rompeu relações diplomáticas com Israel em 01 de maio de 2024, em resposta à ofensiva militar israelita que, segundo as autoridades da Faixa de Gaza, já matou 63.633 palestinianos, a maioria mulheres, crianças e idosos.

Dias depois, lembra ainda a Lusa, Bogotá suspendeu as exportações de carvão para Israel.

Petro apoiou também processos que levaram o Tribunal Penal Internacional (TPI) a emitir mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra.

O líder colombiano afirmou ainda que "as bombas que caírem em Gaza cairão também em Bogotá, Caracas, Quito e Buenos Aires, independentemente do que cada um dos seus presidentes pense".

Atualmente, está a ser travada uma "guerra matemática" contra os "povos do mundo que não são ricos, que não compram o suficiente e que são rebeldes no sentido em que queremos uma humanidade em paz e cheia de vida", afirmou Petro.

Bogotá foi em julho anfitriã da última reunião do Grupo de Haia, criado em janeiro por oito países - Bolívia, Colômbia, Cuba, Honduras, Malásia, Namíbia, Senegal e África do Sul - em resposta à crise humanitária na Faixa de Gaza.

A reunião contou com a participação de representantes de mais de 30 países, incluindo Brasil, Chile, China, Egito, Espanha, Honduras, Irlanda, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela.