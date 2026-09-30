O comandante e o copiloto de um avião da Flydubai que seguia do Dubai para Telavive, em Israel, ficaram feridos e foram levados para o hospital, depois de a aeronave ter feito uma aterragem de emergência em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita, levantando suspeitas de tentativa de desviar o avião.

Logo após a aterragem forçada, com vários relatos a apontar que o avião desceu de forma abrupta, provocando pânico entre os passageiros, a imprensa israelita avançava que os dois pilotos se envolveram numa discussão violenta durante o voo e foram apontadas como entre as causas possíveis, um acto terrorista.

Todavia, alguns canais nas redes sociais mostraram imagens do avião com danos severos na rectaguarda do aparelho, o que pode ser resultado da descida abrupta para o aeroporto no leste da Arábia Saudita, mas também pode ser fruto de uma acção externa ainda por identificar.

Este caso ganha gravidade porque entre os passageiros seguiam, segundo várias fontes, entre 140 e 150 passageiros com passaporte israelita.

E sabe-se que o voo FZ1073 enviou um pedido de socorro às 08:44 locais (06:44 em Luanda), a solicitar uma aterragem de emergência. ~

Em comunicado, um porta-voz da companhia aérea de baixo custo dos Emirados Árabes Unidos confirmou a ocorrência: "O voo FZ 1073, que ligava o Aeroporto Internacional do Dubai ao Aeroporto Internacional Ben Gurion, em 30 de setembro, registou um incidente durante a viagem. O aparelho aterrou em segurança no aeroporto de Tabuk e todos os passageiros estão a salvo.

De acordo com dados do FlightRadar24, cerca de duas horas e meia depois de ter partido do Dubai, o avião desceu de forma abrupta dos 33.000 pés (cerca de 10.058 metros) para os 17.000 pés (cerca de 5.180 metros) no espaço de um minuto. Depois disso, fez uma trajetória circular irregular perto da fronteira com a Jordânia e acabou por aterrar em Tabuk cerca de uma hora mais tarde.

Vários meios de comunicação israelitas, citando fontes anónimas, noticiam que houve uma altercação entre o piloto e o copiloto, durante a qual foi ativado o sinal de emergência da aeronave, e que alguns passageiros intervieram para separar os dois. Foi divulgada uma fotografia que mostra um dos passageiros com a t-shirt coberta de sangue.

O Canal 12 da televisão israelita afirma que as autoridades estão a investigar uma possível tentativa de suicídio de um dos pilotos, que terá tentado provocar a queda do avião e que terá sido impedido pelo colega. Ao mesmo canal, alguns passageiros contaram por telefone que ouviram gritos dos ocupantes das filas da frente, que se aperceberam da discussão entre os pilotos, e que o avião fez uma descida acentuada antes de aterrar.

Estas informações não puderam ser confirmadas de imediato. Contactadas pela agência Associated Press (AP), as Forças Armadas israelitas disseram estar a averiguar o caso.

"A tripulação foi interrogada no âmbito da investigação", disse um responsável regional à agência France-Presse (AFP). Acrescentou, no entanto, que não sabe se algum dos tripulantes ficou detido.

Um responsável israelita, citado pela AP, afirmou que Israel admite que o incidente possa ter sido uma tentativa de ataque contra o país, embora a investigação continue em curso. Uma outra fonte oficial confirmou à mesma agência que Israel mobilizou aviões de combate, por recear o sequestro de um avião com dezenas de cidadãos israelitas a bordo. As três fontes falaram sob anonimato, porque o caso ainda está a ser investigado.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que a situação está controlada e que o Governo está a trabalhar para trazer os passageiros de volta a casa. Nos últimos dias, Netanyahu tem alertado para ameaças à segurança, não especificadas, que diz estarem a agravar-se à medida que se aproximam as eleições legislativas de outubro.

As aterragens de emergência por motivos relacionados com a tripulação são raras, mas já aconteceram. Em 2022, dois pilotos da Air France foram suspensos por se terem envolvido numa luta no cockpit durante um voo entre Genebra e Paris. Nesse caso, o avião não foi desviado e aterrou como previsto.

Israel não regista sequestros de aeronaves há décadas e mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo. Há voos comerciais entre Israel e os Emirados Árabes Unidos desde 2020, ano em que os dois países normalizaram as relações diplomáticas.