Pelo menos 14 peregrinos católicos apostólicos romanos e outros três passageiros morreram num acidente de viação em Salama, numa das principais estradas que liga o interior do Quénia ao porto de Mombaça.

A tragédia aconteceu na madrugada de sábado, 03 de Outubro, quando o motorista de um camião, ao tentar ultrapassar outra viatura, perdeu o controlo e colidiu frontalmente com a carrinha de passageiros que transportava o grupo de fiéis. O impacto abrupto provocou a morte imediata do condutor e de todos os passageiros do veículo ligeiro.

Segundo informações avançadas pelo Jornal O País, de Moçambique , três dos ocupantes que se encontravam no camião também não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

A mesma fonte que cita o arcebispo da Arquidiocese Católica Apostólica Romana de Mombaça, Martin Kivuva, acrescenta que os peregrinos seguiam para um local de oração no condado de Nakuru, a oeste da capital, Nairobi.

O líder religioso manifestou profunda tristeza e consternação pelas mortes, endereçando condolências às famílias e aos enlutados.

Por sua vez, o Presidente queniano, William Ruto, apresentou condolências às famílias das vítimas, aos amigos, paroquianos e a toda a comunidade católica apostólica romana afectada pela tragédia.

Entre as principais causas apontadas para a sinistralidade estão o excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, deficiente manutenção dos veículos e o mau estado de algumas estradas, pode ler-se naquele diário moçambicano.