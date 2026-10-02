Pelo menos 5.8 milhões de crianças refugiadas em idade escolar estão fora do sistema de ensino em todo o mundo. O sexo feminino é o principal grupo afectado por este problema, que se agrava perante cortes de financiamento e a falta de apoio de parceiros internacionais, alerta o mais recente relatório anual sobre a Educação da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

De acordo com os dados da ACNUR, consultados pelo Novo Jornal, 44% dos 13.1 milhões de crianças refugiadas em idade escolar no mundo estavam fora da escola no ano passado.

O documento aponta que "a transição para o ensino médio continua sendo um dos maiores desafios para estudantes refugiados" e que "embora 65% das crianças refugiadas em idade de cursar o ensino fundamental estivessem matriculadas nesse nível de ensino em 2025, apenas 32% estavam matriculadas no ensino médio".

Por outro lado, diz que "embora meninas e meninos frequentem a escola fundamental em taxas semelhantes, a diferença aumenta significativamente no ensino médio, à medida que a pobreza, os riscos à proteção, o casamento infantil e outras pressões levam um número crescente de adolescentes a abandonar os estudos".

O relatório conclui ainda que "em mais de 80% dos países que reportaram dados, a matrícula de refugiados no ensino superior permaneceu abaixo da média nacional no ano passado" e que "em países de baixa renda e afetados por conflitos, apenas 2% dos refugiados estavam matriculados no ensino superior, em comparação com 13% dos nacionais".