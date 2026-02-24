O primeiro-ministro senegalês, Ousmane Sonko, anunciou hoje aos deputados um projecto de lei para endurecer as penas para actos homossexuais no país, que contempla penas de cinco a 10 anos de prisão.

"Qualquer pessoa que cometa um ato contra a natureza será punida com cinco a 10 anos de prisão", em comparação com a pena actual de um a cinco anos, declarou hoje Sonko durante uma sessão de perguntas na Assembleia Nacional, referindo-se ao projecto de lei, que será posteriormente submetido a votação pelos parlamentares, em data ainda não especificada.

"Se o acto (homossexual) for cometido com um menor, será imposta a pena máxima. O juiz não poderá conceder uma suspensão condicional da pena nem reduzir a pena de prisão abaixo do prazo mínimo previsto", explicou o chefe do Governo.

Sonko disse ainda qual a definição de homossexualidade no código penal, e de acordo com o projeto de lei: "Qualquer acto sexual ou sexualmente sugestivo entre duas pessoas do mesmo sexo constitui um acto contra a natureza".

O projecto de lei prevê ainda a punição de "qualquer pessoa que tenha defendido" a homossexualidade, crime passível de uma pena de prisão de três a sete anos, de acordo com o primeiro-ministro.

O Senegal, um país da África ocidental predominantemente muçulmano e vizinho da Guiné-Bissau, tem sido abalado há várias semanas por uma série de detenções, incluindo de várias celebridades, por alegada homossexualidade.

O Governo anunciou em 17 de fevereiro que tinha "examinado e adoptado" no Conselho de Ministros um projecto de lei que altera o artigo 319.º do código penal, relativo às relações homossexuais.

Anteriormente, em 07 de fevereiro, a polícia anunciou a detenção de 12 homens, entre os quais duas celebridades locais, acusados, nomeadamente, de "actos contra a natureza".

Também vários reclusos que testaram positivo para o VIH são acusados ??pelas autoridades senegalesas de "transmitir intencionalmente o VIH/Sida através de relações sexuais desprotegidas e de colocar em perigo a vida de outras pessoas".

Nos últimos anos, a questão da homossexualidade tem agitado regularmente a sociedade senegalesa e é também frequentemente denunciada como uma ferramenta utilizada pelos ocidentais para impor valores supostamente estranhos à cultura do país.

Várias manifestações convocadas por associações religiosas têm ocorrido no Senegal nos últimos anos, exigindo penas mais severas.