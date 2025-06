Higino Carneiro declarou esta terça-feira, 10, nas redes sociais, que "a fé em Deus faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível", em jeito de resposta às declarações do presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, que afirmou, em entrevista, que o militante do seu partido que se apresenta como "super-militante, super-general", e "predestinado" a ser Presidente da República, é algo que o MPLA "considera muito grave".

Para deixar bem claro que não dá a sua "benção" a Higino Carneiro ou a qualquer outro candidato que comece a corrida sem ele disparar o tiro de largada, João Lourenço atirou: "É óbvio que não há. É óbvio que não há! E todo aquele que tentar passar a ideia de que tem a minha bênção para poder começar a corrida agora, agora ou mais tarde, eu vou desmentir-lhe publicamente, como estou a fazer agora".

As reacções à entrevista de João Lourenço surgem em várias páginas do Facebook, com o deputado Justino Pinto de Andrade a vir a público criticar as declarações do presidente do MPLA.

"Não se trata assim um companheiro", escreveu Pinto de Andrade.