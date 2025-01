Sociedade censurou alegada audiência concedida pelo PR ao coordenador do PRA-JA. Partido de Abel Chivukukuvu diz-se voltado ao diálogo, nega encontro e condena inverdades. Há três anos que o PR não se reune com Adalberto Costa Junior, líder do maior partido na oposição.

O coordenador do PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, está sob os "holofotes" e "escrutínio" da sociedade, em virtude das suas declarações consideradas polémicas.

Há poucos dias, o antigo líder da CASA-CE afirmou que "seremos Governo ou parte dela", o que levou muitos círculos da sociedade a presumir que estaria a engendrar uma aliança com o partido no poder, o MPLA, em 2027, como forma de viabilizar o seu desejo de ser Presidente da República ou Vice-Presidente.

As declarações do político provocaram vários comentários e interpretações, dentre as quias do antigo primeiro-ministro do País e secretário-geral do MPLA, Marcolino Moco, que o aconselhou a desistir da ideia de fazer coligação com o MPLA nas eleições gerais de 2027, sob pena de cair no ridículo e ser desacreditado.

