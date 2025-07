Cacuaco: PN impede UNITA de realizar jornada de campo e diz que partido queria fazer manifestação local contra aumento do preço do táxi – "Galo Negro" desmente e critica "uso desproporcional da força"

O comando municipal de Cacuaco da Polícia Nacional (PN) impediu e dispersou, esta terça-feira,15, em Cacuaco, dezenas de militantes da UNITA, que pretendiam realizar uma actividade de mobilização porta a porta, no âmbito das suas jornadas locais, após dar a conhecer e ter reunido, no domingo, sobre o assunto, com as autoridades administrativas e com a PN, soube o Novo Jornal.