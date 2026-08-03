Há pelo menos 163 cooperativas de beneficiários do Kwenda em todo o País. Cada uma recebeu sete milhões de kwanzas do Instituto de Desenvolvimento Local (FAS). Para fazer o dinheiro circular, os agricultores criaram um fundo comunitário que empresta valores aos associados. A taxa de juro é de 10% e o prazo de devolução é de seis meses. Os valores arrecadados revertem a favor do bem comunitário.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, 3 de Agosto, pelo coordenador da inclusão produtiva do FAS para as regiões Centro e Sul, Custódio Satiaca, durante uma visita à cooperativa da aldeia Chapuri, no município de Cassongue, província do Kuanza Sul.

De acordo com o responsável, algumas cooperativas já adquiriram espaços próprios. Outras desenvolvem a actividade em terras cedidas temporariamente pelos sócios.

Custódio Satiaca adiantou que o modelo não se esgota no crédito. O FAS está a preparar um inquérito para que, brevemente, o fundo possa também financiar a compra de insumos agrícolas.

O dirigente sublinhou ainda que o valor emprestado retorna ao fundo com a aplicação da taxa de juro de 10%.

Apenas na província do Kuanza Sul foram constituídas 15 cooperativas, distribuídas pelos municípios de Ambuíla, Cassongue, Conde, Seles e Ebo.

Para o coordenador, o Kwenda vai além do apoio financeiro. Trata-se de uma política pública dirigida às famílias mais vulneráveis, com impacto na dignidade, inclusão e esperança.