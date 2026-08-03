O anúncio foi feito esta segunda-feira, 3 de Agosto, pelo coordenador da inclusão produtiva do FAS para as regiões Centro e Sul, Custódio Satiaca, durante uma visita à cooperativa da aldeia Chapuri, no município de Cassongue, província do Kuanza Sul.
De acordo com o responsável, algumas cooperativas já adquiriram espaços próprios. Outras desenvolvem a actividade em terras cedidas temporariamente pelos sócios.
Custódio Satiaca adiantou que o modelo não se esgota no crédito. O FAS está a preparar um inquérito para que, brevemente, o fundo possa também financiar a compra de insumos agrícolas.
O dirigente sublinhou ainda que o valor emprestado retorna ao fundo com a aplicação da taxa de juro de 10%.
Apenas na província do Kuanza Sul foram constituídas 15 cooperativas, distribuídas pelos municípios de Ambuíla, Cassongue, Conde, Seles e Ebo.
Para o coordenador, o Kwenda vai além do apoio financeiro. Trata-se de uma política pública dirigida às famílias mais vulneráveis, com impacto na dignidade, inclusão e esperança.