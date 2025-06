O Governo vai contrair um empréstimo de 136,5 milhões de euros junto do Investec Bank para a execução do projecto de construção e apetrechamento da Universidade José Eduardo dos Santos, no Huambo.

Segundo se pode ler no despacho presidencial consultado pelo Novo Jornal, a execução deste projecto visa, entre outros aspectos, melhorar o ambiente de ensino e aprendizagem.

O Chefe de Estado autoriza a celebração do acordo de financiamento entre a Angola, representada pelo Ministério das Finanças, e o Investec Bank, no valor global de até 136,5 milhões de euros para o financiamento de 95% do valor do contrato comercial, no valor de 114 milhões de euros e 100% do prémio de seguro da Agência de Crédito à Exportação Polaca KUKE, no valor de € 22 milhões.

É ainda autorizada a celebração do acordo de financiamento com o Investec Bank, no valor global de seis milhões de euros, para a cobertura de 5% do valor do contrato comercial para efeito de dowm payment do projecto.

À ministra das Finanças é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para proceder à assinatura dos acordos e de toda a documentação com eles relacionada.