O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, disse que ambos estão a ser acusados de acesso ilegítimo ao Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, associação criminosa e peculato.

O contabilista foi detido esta segunda-feira, 09, segundo SIC, no exercício das suas funções numa empresa envolvida na fraude, pois "com documentos falsos, efectuava submissão de referências de pagamento".

Já a funcionária sénior da AGT, colocada no departamento de prevenção e fiscalização do IVA, foi apanhada no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, no último fim-de-semana, na sala de embarque de passageiros do vôo da companhia aérea TAP Air Portugal, quando pretendia fugir do país.

No decurso da sua detenção foram apreendidos 5.000 euros, dois computadores e outros pertences.

O superintendente-chefe de investigação criminal Manuel Halaiwa reforça que o processo de investigação vai prosseguir "de forma rigorosa" para se apurar os factos.