O MPLA escolheu o município do Waco-Kungo, província do Cuanza Sul, para realizar, de 28 a 31 de Julho, as terceiras jornadas do seu grupo parlamentar.

Segundo apurou o Novo Jornal, os deputados do MPLA vão fiscalizar a implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) do Executivo, visitando obras e projectos em diversas localidades do município.

O objectivo, segundo uma fonte do Grupo Parlamentar do MPLA, é verificar o andamento dos projectos e garantir que os recursos "estão a ser utilizados de acordo com o planejado, no desenvolvimento local e o combate à pobreza".

Os deputados do MPLA vão ainda avaliar o grau de execução dos projectos públicos, como escolas, hospitais, estradas e outras infraestruturas, buscando constatar se os recursos estão a ser aplicados correctamente e se os objectivos do PIIM estão a ser alcançados.

Refira-se que a província do Bié foi palco das segundas jornadas parlamentares do MPLA, que se realizaram sob o lema "MPLA-Servir o Povo e fazer Angola Crescer".

O evento reuniu os deputados do MPLA, com o objectivo de divulgar a agenda política do partido para 2024 e capacitar os parlamentares sobre os temas mais relevantes da vida nacional.

Nas eleições de 2022, o MPLA conseguiu 124 deputados.