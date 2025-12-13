A um ano da realização das Eleições Gerais no País, direcção e militantes do Partido Humanista de Angola (PHA) continuam de costas viradas.
A rejeição da tomada de posse pela Assembleia Nacional por comissários nacionais indicados por Florbela Malaquias foi a "gota que fez transbordar o copo".
Parlamento deve empossar apenas comissários nacionais indicados por partidos políticos cuja finalidade é escrutinar e discutir assuntos eleitorais, exigindo maior transparência no pleito.
