O Presidente da República segue esta segunda-feira, 02, para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde vai participar na Cimeira Mundial de Governos, a realizar-se de 03 a 05 deste mês, num evento que deverá reunir 35 chefes de Estado e de Governo, mais de 150 delegações governamentais e 6000 participantes.

Segundo o gabinete dos assuntos de comunicação institucional e imprensa da Presidência da República, "durante dois dias as delegações vão abordar temas sobre a liderança além das fronteiras nacionais e o valor das parcerias enquanto factores que impulsionam o futuro".

O Chefe de Estado angolano participará num painel que reunirá igualmente os Presidentes da Tanzânia, do Zimbabwe, do Botswana, da Serra Leoa e do Gana, num debate centrado nos desafios estruturais do continente africano, nas oportunidades de captação de investimento estrangeiro e nas reformas institucionais necessárias para reforçar a confiança dos mercados internacionais.

João Lourenço figura entre os oradores de destaque do segundo dia da cimeira, integrando sessões dedicadas ao futuro do investimento em África, à cooperação internacional e ao papel dos governos na promoção do crescimento económico sustentável, num contexto global marcado por instabilidade geopolítica, transformação digital e crescentes pressões sociais.

De acordo com o gabinete dos assuntos de comunicação institucional e imprensa da Presidência da República, o país vai buscar reposicionar-se internacionalmente, atrair investimento e discutir reformas económicas.

A cimeira inclui uma série de fóruns de alto nível sobre inteligência artificial, educação, mobilidade, sustentabilidade e resiliência económica.

Pela primeira vez, acolherá também a Cimeira Mundial dos Laureados, envolvendo directamente os vencedores do Prémio Nobel e importantes cientistas nos principais debates políticos.