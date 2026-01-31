Líder da UNITA transferiu do Comité Permanente mais-velhos do partido para o Conselho Presidencial, incluindo primeiro presidente da organização em tempo de paz. Isaías Samakuva desdramatiza polémica e garante que a decisão não viola os estatutos do partido.

O Comité Permanente da UNITA, órgão deliberativo do partido, deixa de ter membros mais-velhos, incluindo o ex-presidente, Isaías Samakuva.

A decisão terá criado "irritante" e gerado polémica nas redes sociais.

Em exclusivo ao NJ, Isaías Samakuva desdramatiza a polémica e assegura que "não houve violação, por não se terem nomeado mais-velhos para o Comité Permanente".

Aclarou, ainda, que o início do congresso marcou o fim do mandato do presidente do partido e, consequentemente, de todos os que estavam por ele nomeados.

