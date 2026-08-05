O Presidente da República, João Lourenço, criou a Secretaria de Estado para a Gestão de Activos e Concessões Turísticas e nomeou, esta quarta-feira, 05 de Agosto, por decreto presidencial, Josemar Euclides João Afonso.

A medida saiu da 6ª sessão ordinária do Conselho de Ministros e busca "assegurar uma coordenação institucional reforçada na relação com investidores, concessionários e entidades públicas envolvidas no desenvolvimento turístico nacional", conforme uma nota consultada pelo NJ.

De acordo com a página da Presidência da República, no Facebook, no mesmo dia foram exonerados, por conveniência de serviço, Heitor Dário de José Henriques Alfredo, do cargo de vice-governador provincial do Cuanza-Sul para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, e Osvaldo dos Santos Varela, do cargo de Secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores.

Foram ainda nomeados Carlos Armando Albino, para o cargo de vice-governador provincial do Cuanza-Sul para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, e José Paulino Cunha da Silva, para o cargo de Secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores.