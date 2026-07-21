O vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, anunciou que o seu partido está a preparar-se para as próximas eleições gerais de 2027, focando-se na correcção de insuficiências organizacionais, legais e de transparência institucional.

O deputado, que falava esta terça-feira, 21, na abertura do workshop sobre eleições 2027, sob o lema "Riscos e Desafios", promovido pelo Grupo Parlamentar da UNITA, referiu que o partido tem intensificado esforços para garantir maior equidade eleitoral e combater fraudes e desigualdades no sistema político.

"Criámos este espaço hoje para ouvirmos os nossos prelectores e todos os presentes a fim de partilharmos as nossas experiências com base nos processos eleitorais anteriores, para uma visão de convergência nacional, identificarmos vias, caminhos e propostas de soluções face aos principais desafios e riscos das eleições gerais de 2027", referiu.

O parlamentar entende que o envolvimento da sociedade civil é fundamental para garantir a integridade e a transparência do processo eleitoral, actuando directamente na fiscalização das urnas, na educação cívica e na prevenção de irregularidades nos cadernos e mesas de voto.

"A UNITA tem como objectivo vencer as eleições gerais de 2027 e formar um Governo inclusivo em Angola", destacou, sublinhando que o partido tem intensificado a mobilização estrutural, com o foco em garantir maior fiscalização do voto e consolidar a alternância política no País.

Rafael Massanga Savimbi reiterou que o seu partido não aceitará novas irregularidades nos processos eleitorais, exigindo maior transparência, que garanta a lisura e confiança nos pleitos.

Segundo o deputado, o Grupo Parlamentar da UNITA manifesta o seu profundo desagrado com a sucessiva rejeição de propostas de lei da sua autoria na Assembleia Nacional de Angola.